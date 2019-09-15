Özge Ulusoy makyajsız halini paylaştı herkes şaştı kaldı

Güzel manken Özge Ulusoy için yaz hala devam ediyor. Tatil için yurt dışını terci eden Ulusoy, İtalya'nın Costa Smeralda adasında tatiline devam ediyor. Tatilden bol bol paylaşım yapan Ulusoy, takipçilerinin karşısına en doğal haliyle çıktı.