Özge Ulusoy makyajsız halini paylaştı herkes şaştı kaldı
Özge Ulusoy, makyajsız halini sosyal medyada paylaştı, beğeni yağdı.
Güzel manken Özge Ulusoy için yaz hala devam ediyor. Tatil için yurt dışını terci eden Ulusoy, İtalya'nın Costa Smeralda adasında tatiline devam ediyor. Tatilden bol bol paylaşım yapan Ulusoy, takipçilerinin karşısına en doğal haliyle çıktı.
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Ulusoy, sosyal medya hesabından makyajsız pozunu paylaştı. Paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken Özge Ulusoy'u makyajsız pozu takipçilerini adeta büyüledi.
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Ulusoy'un makyajsız pozunu gören takipçileri, ünlü mankene beğeni ve iltifatlarla dolu yorum yağdırdılar.
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Güzel manken, şu anda ise Show TV'de hafta sonu yayınlanan Hayat Güzeldir programının sunuculuğunu üstlenmekte.
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