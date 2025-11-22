Özge Ulusoy evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...

Altın Duvak firmasının özel gelinlik ve abiye tasarımları, ünlü modeller Özge Ulusoy ve Ece Gürsel tarafından sergilendi. Zarafet ve ihtişamın buluştuğu defile, izleyicilerden büyük beğeni topladı.Defilenin ardından konuşan Altın Duvak’ın sahibi Celal Kalkan, etkinlik için uzun ve titiz bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirterek tasarımların gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.