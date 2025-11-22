BIST 10.923
DOLAR 42,44
EURO 48,92
ALTIN 5.552,10

Özge Ulusoy evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...

|
Özge Ulusoy evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi...

İzmir’de düzenlenen Wedgala Wedding Fashion Show, gelinlik ve abiye dünyasını bir araya getirerek moda severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğin ikinci günü Kaya İzmir Thermal’de gerçekleşti ve podyumun yıldızları arasında Özge Ulusoy ile Ece Gürsel yer aldı.

Özge Ulusoy evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi... - Resim: 1

İzmir’de düzenlenen Wedgala Wedding Fashion Show, gelinlik ve abiye dünyasını bir araya getirerek moda severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinliğin ikinci günü Kaya İzmir Thermal’de gerçekleşti ve podyumun yıldızları arasında Özge Ulusoy ile Ece Gürsel yer aldı.

16
Özge Ulusoy evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi... - Resim: 2

Altın Duvak firmasının özel gelinlik ve abiye tasarımları, ünlü modeller Özge Ulusoy ve Ece Gürsel tarafından sergilendi. Zarafet ve ihtişamın buluştuğu defile, izleyicilerden büyük beğeni topladı.Defilenin ardından konuşan Altın Duvak’ın sahibi Celal Kalkan, etkinlik için uzun ve titiz bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirterek tasarımların gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

26
Özge Ulusoy evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi... - Resim: 3

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy’a, “2026’da evlilik olur mu?” sorusu yöneltildi. Ulusoy, soruya samimi bir dille cevap verdi: 

“Evlilik olursa bana da sürpriz olur.”

36
Özge Ulusoy evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi... - Resim: 4

Bu açıklamasıyla dikkat çeken Ulusoy, özel hayatı hakkında net bir planı olmadığını bir kez daha vurgulamış oldu.

46