Özge Özpirinçci'den eşi Burak Yamantürk'e çok özel sözler
Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, katıldığı özel bir davette eşi Burak Yamantürk hakkında söylediği romantik sözlerle geceye damgasını vurdu. Ünlü çift, yıllardır süren uyumları ve zarafetleriyle hem ekranların hem de magazin dünyasının en çok sevilen ikilileri arasında yer alıyor.
Davette eşi hakkında konuşan Özpirinçci, Yamantürk’e duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi:
“Bir insanın bütün hallerini görünce onu ne kadar sevdiğini anlıyorsun. Dış görünüş bizim işimizin bir parçası ama esas önemli olan hayatı birlikte zarafetle sürdürebilmek. Biz böyle bir çift olduğumuzu düşünüyoruz. Eşimin güzelliği karşısında her zaman büyülendiğimi söyleyebilirim.”
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, uzun süren ilişkilerini 22 Eylül 2021 tarihinde sade ve samimi bir nikâh töreniyle resmileştirmişti.
Pandemi koşulları nedeniyle aile arasında gerçekleşen bu nikâh, çiftin mütevazı ve doğal duruşunu bir kez daha ortaya koymuştu.