Özge Özpirinçci siyah bikinisiyle yaptığı hareketle 'yok artık' dedirtti!
Kadın'ın başarılı başrol oyunucusu Özge Özpirinçci, yaz sezonunda da spor yapmayı ihmal etmedi. Siyah bikinisiyle amuda kalktığı anları sosyal medyaya yükleyen güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekti.
Başrolünü oynadığı, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın sezon arasında olmasını fırsat bilen Özge Özpirinçci, şu sıralar tatilin keyfini çıkartıyor. Geçtiğimiz hafta, Berrak Tüzünataç, Hümeyra, Şebnem Bozoklu gibi isimlerinde yer aldığı sinema filminin çekimlerinin de tamamlanmasıyla Özpirinçci, artık kendisine zaman ayırıyor.
Güzel oyuncu Özpirinçci, dizisi Kadın'ın final sezonu yapmasının ardından kısa bir mola vermiş ardından ise bu sefer beyazperde için kameralar karşına geçmişti. Senaryosu yakın dostu Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'a ait olan ''Biz Böyleyiz'' filminin çekimlerini de tamamlayan başarılı oyuncu, siyah bikinisiyle yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.
Spor ile her zaman içli dışlı olduğunu bildiğimiz Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabı Instagram'dan siyah bikinisiyle amuda kalktığı anların fotoğrafını paylaştı.
Fit vücuduyla sınırları zorlayan hareketler yapan başarılı oyuncu, bu anları "Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum" notuyla paylaştı.