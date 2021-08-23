Özge Özpirinçci bebeğine 'Üzüm' ismini koyacak! 'Lütfen çocuğuna bunu yapma'
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci anne olmaya hazırlanırken verdiği bir röportajda bebeğine düşündüğü isim ile herkesi şoke etti. 5 aylık hamile olan Özpirinçci kızına 'Üzüm' ismini seçtiğini söyledi.
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Özge Özpirinçci, verdiği bir röportajda, yaklaşık 4 ay sonra doğacak kız bebeğine 'Üzüm' ismini vermeyi düşündüğünü, bunu çevresiyle paylaşınca çok tepki aldığını, özellikle arkadaşlarından "Çocuğuna bunu yapma Özge" diye eleştiriler aldığını ifade etti.
"Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanıştığı Burak Yamantürk ile 2014 yılından beri aşk yaşayan Özge Özpirinçci, Hürriyet’ten Onur Baştürk’ün sorularını yanıtladı.
İşte ünlü oyuncunun röportajından öne çıkan bölümler…
Bir kız çocuğu dünyaya getireceksin. Onun geleceği için endişeleniyor musun?
Açıkçası toplumsal kültür açısından değil, doğa ve gezegen açısından endişelerim var. Çünkü kız ya da erkek fark etmez, dünyaya getireceğim canlının her şeyden önce doğaya saygılı olmasını isterim. Çünkü biz toplum olarak birbirimizi iyileştirebiliriz. Daha iyi günlere doğru gideceğiz, bunun için çabalıyoruz.