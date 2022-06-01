Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evleniyor! Nikaha sayılı günler kala dikkat çeken açıklama...
"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, uzun süreli birliktelikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan ve 6 yıldır birliktelik sürdüren çift, şimdilerde nikah masasına oturmak için gün sayıyor.
Yaz sonlarında evlenecek olan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, düğün alışverişine çıktı. Evlilik hazırlıklarına son sürat devam eden gözde aşıklar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun dizi aşkı gerçek olmuş, çift "Kiraz Mevsimi" dizisiyle birlikte aşk yaşamaya başlamıştı. 6 yılı deviren gözde çift, mutlu birliktelikleriyle sanat camiasının ender isimleri arasında yer alıyor. Mutluluklarıyla göz dolduran Gürel ile Çayoğlu, şimdilerde nikah masasına oturmak için de gün sayıyor.
Evlilik hazırlıkları yapan oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, son olarak düğün alışverişine çıktı. Dijitalde yayınlanacak 'Ah Belinda' adlı filmin çekimlerini tamamlayan Çayoğlu, "Çok eğlendiğimiz, yeri geldi yorulduğumuz ama keyif aldığımız bir film oldu.Efsaneleri canlandırmak inanılmaz bir şey" dedi.
Yaz sonu evlenmeyi planlayan çift, düğün hazırlıkları hakkında şunları dile getirdi: "Devam eden çekimlerimiz de var, her şey biraz spontane gelişti. Tatlı bir telaşın içindeyiz."