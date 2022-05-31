Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çiftinin düğün telaşı başladı! Nikaha sayılı günler kala dikkat çeken açıklama...

Evlilik hazırlıkları yapan oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, son olarak düğün alışverişine çıktı. Dijitalde yayınlanacak 'Ah Belinda' adlı filmin çekimlerini tamamlayan Çayoğlu, "Çok eğlendiğimiz, yeri geldi yorulduğumuz ama keyif aldığımız bir film oldu.Efsaneleri canlandırmak inanılmaz bir şey" dedi.