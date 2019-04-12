Özge Borak ilk kez defileye çıktı! Cesur mayosuyla yürek hoplattı
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un kadrosundan ayrıldıktan sonra ekranlarda pek görünmeyen ünlü oyuncu ilk kez bir defilede boy gösterdi. Güzel oyuncu cesur mayosuyla podyuma damga vurdu.
Show TV'nin fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'daki performansıyla adından söz ettiren daha sonra kadrodan ayrılan Özge Borak, tasarımcı Cihan Nacar'ın defilesinde cesur mayosuyla yürek hoplattı.
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Defileye damga vurdu: Tasarımcı Cihan Nacar, 'Dramatik İroni' adını verdiği koleksiyonunu tanıttı. Defilenin dikkat çeken ismi ise Özge Borak oldu.
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'Dramatik İroni'yi tanıttı: Koleksiyonlarında her sezon şehirli kadının güçlü görünümü ve arkasındaki romantik ve naif tarafı konu alan tasarımcı Cihan Nacar, dün akşam yeni koleksiyonu 'Dramatik İroni'yi tanıttı.
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Cesur mayolar dikkat çekti: Özge Ulusoy ve ünlü oyuncu Özge Borak'ın podyuma çıktığı defile cesur mayolarla dikkat çekti.
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