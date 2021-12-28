Özer Hurmacı ve 'Astrolojide gördüm aldatmışsın' diyerek boşanmak isteyen Mihriban Hurmacı barıştı

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan eski futbolcu Özer Hurmacı, günlerce konuşulan ve magazin gündeminde 'bir ilk' niteliği taşıyan 'astroloji yüzünden' boşanmak üzere olduğu eşi Mihriban Hurmacı ile barıştı. 2015'te evlendiği eşi Mihriban Hurmacı'nın sürekli astroloji ile ilgilendiğini ve çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürerek, boşanma davası açmıştı. Ancak çift bu karardan vazgeçtiklerini duyurdu. Mihriban Hurmacı, "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın!" dedi