Özer Hurmacı ve 'Astrolojide gördüm aldatmışsın' diyerek boşanmak isteyen Mihriban Hurmacı barıştı
Ünlü futbolcu Özer Hurmacı, 'astroloji haritasında gördüm beni aldatmışsın' diyen ve 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep eden eşi Mihriban Hurmacı ile barışarak boşanma davasından vazgeçti.
Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor gibi takımlarda top koşturan eski futbolcu Özer Hurmacı, günlerce konuşulan ve magazin gündeminde 'bir ilk' niteliği taşıyan 'astroloji yüzünden' boşanmak üzere olduğu eşi Mihriban Hurmacı ile barıştı. 2015'te evlendiği eşi Mihriban Hurmacı'nın sürekli astroloji ile ilgilendiğini ve çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürerek, boşanma davası açmıştı. Ancak çift bu karardan vazgeçtiklerini duyurdu. Mihriban Hurmacı, "Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın!" dedi
Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı ile 6 yıllık evliliğini noktalama aşamasındaydı. Çiftin çekişmeli boşanma davası devam ederken Mihriban Hurmacı, eşine bir de ihtiyati tedbir davası açmıştı.
Boşanmanın konusu 'Astroloji'de gördüm beni aldatmışsın' olunca...
Eşinin kendisini aldattığını 'astroloji haritasında gördüğünü' ifade eden Mihriban Hurmacı'nın iddiaları günlerce konuşulmuştu.
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından ikiliden sürpriz bir hamle geldi. Bir araya gelen çift, objektif karşısına geçerek barıştıklarını duyurdu.