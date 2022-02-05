Özer Hurmacı Mihriban Hurmacı şiddet olayı ne kanlar içinde kaldı Mihriban Dinçer Hurmacı kimdir

Mihriban Hurmacı, geçen ay 'astroloji haritasında aldattığı gözüktüğü için' boşanmak üzere olduğu ve yeni yıl öncesi boşanmaktan vazgeçtiğini duyurduğu futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyledi. Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, yaşadıklarını anlattı şu ifadelerle anlattı: Dün akşam saat 21.00’da Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim” diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarı zor attım.” Mihriban Hurmacı sosyal medya hesabından kanlar içindeki görüntülerini paylaştı ve çocuklarının önünde şiddet gördüğünü ifade etti.