Özelliklerini duyan inanamadı! Elazığ'da gelen teklifleri elinin tersiyle itti
ELAZIĞ'da yaşayan Ömer Ertan'ın sahip olduğu 1991 model Serçe, görenleri hayrete düştü. Ertan aracına gelen dudak uçuklatan teklifi elinin tersiyle itti.
Elazığ’da esnaf olan Ömer Ertan’ın 1991 model Serçe’si üzerinde bulunan anahtarsız çalıştırma sistemi (star-stop) , LCD ekran, müzik sistemi ve yenilenmiş koltuklarıyla dikkat çekiyor.
58 bin kilometrede olan 30 yaşındaki aracına gözü gibi bakan Ertan, satılığa çıkarmamasına rağmen otomobiline 100 bin liralık teklif geldi, ancak satmayı düşünmediği için vermedi.
Tüm parçaları ve boyası dahi orijinal olan aracı ve içini görenler ise şaşırıp, fotoğraf çekiyor.
Aracını havaların güzel olduğu zaman haftada bir kez garajdan çıkaran Ertan, eski günleri yad etmek için kısa bir gezinti yapıp geri garajına koyuyor.