Özel sporcu Ebru Acer Avrupa ikincisi olarak branşında bir ilke başardı

Özel sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak kadınlar özel sporcular branşında bir ilki başardı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, İsveç'te devam eden organizasyonda grubundaki ilk müsabakada Fransız rakibi Ferney'i 3-1 yendi. Daha sonra Çek rakibi Jane'yi aynı skorla geçerek adını çeyrek finale yazdıran Ebru, bu turda da Polonyalı Maria'yı 3-2 yendi ve finale kaldı. Özel sporcu Ebru Acer, bu sonuçla söz konusu branşta bir ilki gerçekleştirdi ve ITTF-PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdıran İlk Türk kadın sporcu oldu.

Ebru Acer, final müsabakasında Rus Elena Prokofeva'ya yenilerek ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak özel sporcular adına bir ilki başardı.

"Finale yükselme başarısını gösteren ilk sporcu"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcumuz Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlar ile yenen Ebru Acer, 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun tarihinde bir ilki başararak Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu, Finalde de Rus rakibi karşısında çok iyi mücadele etti, genç yaşına rağmen ikinci olmayı başardı kendisini tebrik ediyorum" dedi.