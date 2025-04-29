BIST 9.307
DOLAR 38,45
EURO 44,01
ALTIN 4.132,81
HABER /  MEDYA

Özel: İmamoğlu içeriden çıkamazsa Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir programda İmamoğlu'nun içeride kalması durumunda seçim sonrası parlamenter sisteme geçileceğini, Cumhurbaşkanı'nın Yavaş ve Başbakan'ın ise İmamoğlu olacağını söyledi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın programında açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir formül paylaştı.

ÖZEL'DEN İLGİNÇ "MANSUR YAVAŞ" FORMÜLÜ

Özel, İmamoğlu'nun cezaevinden çıkamaması halinde, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceğini söyledi. Özel, seçimlerin kazanılması halinde ise parlamenter sisteme dönülüp İmamoğlu'nun başbakan olacağı kaydetti.

Özel, şunları söyledi: "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz.

"MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI, İMAMOĞLU BAŞBAKAN OLUR"

Eğer Ekrem İmamoğlu içeride tutulursa o zaman seçimi yüzde 70'le kazanırız. Hatta millet o zaman mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu da bize verir. Hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir. O tarafsız Cumhurbaşkanı da milletin gönlüne giren en önemli figür olur. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur, Parlamenter sisteme dönülür Ekrem İmamoğlu başbakan olur, yürütmenin başında da Ekrem İmamoğlu olur. "

ÖNCEKİ HABERLER
İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldı
İSPARK'a ait 36 otopark ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapatıldı
Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli
Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması: Kemoterapi sürecini atlattı
DEM Parti'den Ahmet Türk açıklaması: Kemoterapi sürecini atlattı
Suudi Arabistan’dan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı
Suudi Arabistan’dan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı
Financial Times: BAYKAR savaş teknolojilerinde çağ açtı
Financial Times: BAYKAR savaş teknolojilerinde çağ açtı
Bursa'da 2500 yıldır uykuda olan fay hattı! Ulubat, İnegöl ve Bursa fay hattı ürküttü
Bursa'da 2500 yıldır uykuda olan fay hattı! Ulubat, İnegöl ve Bursa fay hattı ürküttü
Göztepe, Başakşehir'e gol yağdırdı
Göztepe, Başakşehir'e gol yağdırdı
Elektriklerin kesildiği İspanya'da acil durum ilan edildi! Hükümet, 3 özerk bölgede yönetimi devralacak
Elektriklerin kesildiği İspanya'da acil durum ilan edildi! Hükümet, 3 özerk bölgede yönetimi devralacak
İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Fatih Terim'den Trabzonspor U19 takımı paylaşımı
Fatih Terim'den Trabzonspor U19 takımı paylaşımı
İran'daki liman patlamasında can kaybı 65'e çıktı
İran'daki liman patlamasında can kaybı 65'e çıktı
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması ertelendi
"Yenidoğan çetesi" davasının dördüncü duruşması ertelendi