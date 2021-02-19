Özel hazırlanıyor! Kocaeli'de fiyatını duyan şaştı kaldı! Korona sonrası talep patladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde diğer ürünler gibi kış macunu da üreterek vatandaşların talebini karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ahmet Mindivanlı, “Malum kış aylarındayız. Bir de bu sene ekstra korona virüsümüz var. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir çok ürünler geliyor, bizlere de soruyor müşterilerimiz." dedi.