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Özel hayat itirafıyla şaşırttı! Eski eşini unuttu Selen Görgüzel'den Gülşen'e gönderme geldi

Özel hayat itirafıyla şaşırttı! Eski eşini unuttu Selen Görgüzel'den Gülşen'e gönderme geldi

8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'dan aşk hayatıyla ilgili itiraf geldi.

Özel hayat itirafıyla şaşırttı! Eski eşini unuttu Selen Görgüzel'den Gülşen'e gönderme geldi

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı.

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Özel hayat itirafıyla şaşırttı! Eski eşini unuttu Selen Görgüzel'den Gülşen'e gönderme geldi

2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in arasının öpüşme sahnesinden sonra açıldığı iddia edilse de ikili bu söylentileri yalanlamıştı.

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Özel hayat itirafıyla şaşırttı! Eski eşini unuttu Selen Görgüzel'den Gülşen'e gönderme geldi

Selen Görgüzel, dün akşam Kuruçeşme'de bir mekanda sahne aldı. 

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Özel hayat itirafıyla şaşırttı! Eski eşini unuttu Selen Görgüzel'den Gülşen'e gönderme geldi

 Konsere 1 milyon lira değerindeki aracıyla gelen Görgüzel, sahnede iddialı kıyafet tercih ettiğinin hatırlatıldı.

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