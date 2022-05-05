Özel hayat itirafıyla şaşırttı! Eski eşini unuttu Selen Görgüzel'den Gülşen'e gönderme geldi
8 yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'dan aşk hayatıyla ilgili itiraf geldi.
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel geçtiğimiz aylarda 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı.
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2014 yılında evlenen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in arasının öpüşme sahnesinden sonra açıldığı iddia edilse de ikili bu söylentileri yalanlamıştı.
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Selen Görgüzel, dün akşam Kuruçeşme'de bir mekanda sahne aldı.
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Konsere 1 milyon lira değerindeki aracıyla gelen Görgüzel, sahnede iddialı kıyafet tercih ettiğinin hatırlatıldı.
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