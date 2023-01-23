Özel Harekatçı koca, polis eşini 10 kurşunla öldürdü! Cinayetin altından büyük ihmal çıktı
KIRŞEHİR'de dün Özel Harekat Polisi Hüseyin Emre Yılmaz, boşanma aşamasında olduğu kendisi gibi polis olan eşi Aslı Yılmaz'ı 10 kurşunla öldürdü. Cinayetin arkasından uzatılmayan uzaklaştırma kararı çıktı...
Kırşehir'de Öze Harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, boşanma aşamasında olduğu eşi polis memuru Aslı Yılmaz'ı sokak ortasında öldürdü, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar etti. Dehşete düşüren olayın ardından çok tartışılacak gelişmeler yaşandı. Aslı Yılmaz'ın iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığı,3 kez karar uzatılmadığı için cinayetin işlendiği ortaya çıktı.
Polis memuru Aslı Yılmaz, boşanma aşamasında olduğu Hüseyin Emre Yılmaz hakkında Kırşehir’deki mahkemeye başvurarak 2 defa ‘uzaklaştırma kararı’ aldırdı. Mahkemenin aldığı bu kararla birlikte Hüseyin Emre Yılmaz’ın silahına da el konuldu.
Üçüncü defa kararı uzatmak için mahkemeye başvuran Aslı Yılmaz’ın bu talebi Hüseyin Emre Yılmaz’ın Antalya’da görevli olduğu gerekçe gösterilerek, Kırşehir'deki mahkeme tarafından reddedildi.
Ardından Aslı Yılmaz, Antalya’daki mahkemeye başvurdu ama ‘koruma talebi’ kabul edilmedi ve özel harekât polisi olan Hüseyin Emre Yılmaz’ın el konulan silahı kendisine teslim edildi.