Özel Harekatçı koca, polis eşini 10 kurşunla öldürdü! Cinayetin altından büyük ihmal çıktı

Kırşehir'de Öze Harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, boşanma aşamasında olduğu eşi polis memuru Aslı Yılmaz'ı sokak ortasında öldürdü, ardından da kendi kafasına sıkarak intihar etti. Dehşete düşüren olayın ardından çok tartışılacak gelişmeler yaşandı. Aslı Yılmaz'ın iki kez uzaklaştırma kararı aldırdığı,3 kez karar uzatılmadığı için cinayetin işlendiği ortaya çıktı.