Özel ekip kuruldu, hepsi didik didik edilecek! Senaristin telefonu da listede
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Yıllar önce ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu'nun tüm bölümleri tek tek incelenecek. Özel ekibin senaryodaki izleri araştıracağı çalışmada senaristlerin telefon trafiği de mercek altına alınacak.
MİT yöneticilerinden Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011'de cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin tüm bölümlerinin incelenmesi ve senaryoda FETÖ bağlantısına işaret edebilecek unsurların araştırılması için 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulması planlanıyor. Dizinin senaristlerinin telefon ve iletişim trafiğinin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Albay Hasan Atilla Uğur ve emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dönemin Silivri Başsavcısı Ali İşgören ve cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke de gözaltına alındı.
SAVCILAR TUTUKLANDI
Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım, haklarında ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, dönemin savcıları Ali İşgören ve Necip Doğan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında daha önce Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri de, Kozinoğlu'na atfen kurgulandığı öne sürülen karakter ve dizideki bazı unsurlara ilişkin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.
Savcılığın senaristlere ilişkin incelemeyi genişlettiği belirtildi.
3 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ KURULACAK
Soruşturma kapsamında oluşturulması planlanan bilirkişi heyetinde 3 kişinin yer alacağı öğrenildi. Heyette FETÖ soruşturmalarına hakim bir uzman ile senaryo ve kurgu alanında deneyimli bir kişinin bulunması planlanıyor.
Hürriyet'in ulaştığı bilgilere göre heyet, dizinin tüm bölümlerini inceleyerek senaryoda FETÖ bağlantısı doğrultusunda ekleme veya müdahale yapıldığına ilişkin herhangi bir unsur bulunup bulunmadığını araştıracak.
SENARİSTLERİN HTS VE BAZ KAYITLARI İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristlerinden Raci Şaşmaz ve diğer iki senaristin HTS kayıtları ile baz verilerinin de incelemeye alındığı aktarıldı.
Senaryo incelemesiyle eş zamanlı yürütüldüğü belirtilen araştırmada, senaristlerin FETÖ üyeleri veya yöneticileriyle herhangi bir irtibatının bulunup bulunmadığının ve varsa bu iletişimin yoğunluğunun belirlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.
İncelemeler sonucunda hazırlanacak raporun soruşturmanın seyrine etkisinin olabileceği değerlendiriliyor.
KAHVE BARDAĞININ YIKANMASI DA İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasında Hasan Atilla Uğur'a ilişkin bazı hususların da mercek altında olduğu belirtildi.
Uğur'un, Kozinoğlu rahatsızlandığı sırada kendi kullandığı dil altı ilacını verdiğini kabul ettiği, ancak ilacın Kozinoğlu'nun talebi üzerine verildiğini söylediği aktarıldı.
Kozinoğlu'nun rahatsızlanmasının ardından koğuştan çıkarılmasından sonra kahve bardağının yıkanması da soruşturma kapsamında şüpheli bulunan konular arasında yer alıyor.
Kozinoğlu'nun el yazısıyla kaleme aldığı notların ölümünden 4 gün sonra bazı gazetelerde yayımlanması da dosyada incelenen başlıklardan biri.
KOZİNOĞLU'NUN NOTLARI İNCELENİYOR
İlk soruşturmayı yürüten nöbetçi savcının, Kozinoğlu'nun koğuşunda bulunan el yazısı notlarını adli emanete aldırdığı belirtildi.
Daha sonra kitaplaştırılan notlarla ilgili de inceleme yürütülüyor. Savcılığın, notların bir bölümünün kaybolduğu, bazı bölümlerin ise sonradan eklendiği ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.
Bu kapsamda notların orijinal hali ile daha sonra yayımlanan ve kitaplaştırılan halleri arasındaki farklılıklar da araştırılıyor.
KOZİNOĞLU'NUN SON SÖZLERİ ARAŞTIRILIYOR
Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, daha önce yaptığı anlatımlarda Kozinoğlu'nun koğuştan ayrıldığı sırada bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini belirtmişti.
İlk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekibi ile bazı infaz koruma memurlarının da Kozinoğlu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada cezaevi koridorunda iki kez doğrularak Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattığı ifade edildi.
İLK RAPOR YENİDEN İNCELENECEK
Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açılarak fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
Cenazeden alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'nda yeniden inceleneceği ve yeni bir rapor hazırlanacağı öğrenildi.
Yeni incelemenin, Kozinoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin önceki rapordaki tespitlerin yeniden değerlendirilmesini sağlayacağı belirtildi.