Özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı ihraç ürünü oldu

Bu mantar çeşidinin toplanabilmesi için kurs açacaklarını belirten Aksoy, "Trüf mantarı zengin bitki çeşitliliğine sahip Kırklareli'nde de yetişiyor. Ormandaki mantarların toplanması için yeni alanlar açmaya çalışacağız. Bununla ilgili kurslarımız olacak. Çiftçilerimiz gelir kaynaklarını arttırarak hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar" dedi.