Özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı ihraç ürünü oldu
KIRKLARELİ'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor.
Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol kat ediyor.
Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı kalitesine göre 150-800 avroya yurt dışından alıcı buluyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, trüf mantarının ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi.
Bu mantar çeşidinin toplanabilmesi için kurs açacaklarını belirten Aksoy, "Trüf mantarı zengin bitki çeşitliliğine sahip Kırklareli'nde de yetişiyor. Ormandaki mantarların toplanması için yeni alanlar açmaya çalışacağız. Bununla ilgili kurslarımız olacak. Çiftçilerimiz gelir kaynaklarını arttırarak hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar" dedi.