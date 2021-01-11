Özdemir Erdoğan'a Bülent Ersoy'dan sert tepki: Bacak arasıyla...

Özdemir Erdoğan, “Bülent Ersoy çok namusluydu, çünkü kadın oldu. Yani erkek çocuklara kötü örnek olmadı. ‘Ben böyle hissediyorum’ dedi ve gitti kadın oldu. Ama Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı” demişti.