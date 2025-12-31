Özcan Deniz'in kavgalı olduğu annesinden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, kanserle mücadele ediyor. Eylül ayında teşhis konulan hastalık, aile için zorlu bir dönem başlattı. Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, annesinin kemoterapi tedavisi gördüğünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu süreçte ailenin birlik içinde olması beklenirken, Kadriye Deniz dün gece fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldü.