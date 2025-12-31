Özcan Deniz'in kavgalı olduğu annesinden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Özcan Deniz'in küs olduğu annesi Kadriye Deniz, eylül ayından bu yana süren kanser tedavisi sırasında ani bir sağlık sorunu yaşayarak hastaneye kaldırıldı. O anları “Dayan annem” notu ile sosyal medya hesaplarından paylaşan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, daha sonra herhangi bir paylaşım yapmazken, Özcan Deniz’in bir süredir dargın olduğu annesi için hastaneye gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, kanserle mücadele ediyor. Eylül ayında teşhis konulan hastalık, aile için zorlu bir dönem başlattı. Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, annesinin kemoterapi tedavisi gördüğünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu süreçte ailenin birlik içinde olması beklenirken, Kadriye Deniz dün gece fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldü.
Yurda Gürler, sosyal medyada ambulans fotoğrafını "Dayan annem" notuyla paylaştı. Özcan Deniz annesi hastaneye kaldırıldı haberleri, magazin gündeminde hızla yayıldı.
Özcan Deniz'in annesiyle ilişkisi, geçmişte yaşanan tartışmalarla gölgelendi. Kadriye Deniz ve oğlu Özcan Deniz arasında, şarkıcının Samar Dadgar ile evliliğine karşı çıkılmasıyla başlayan gerginlik, ağabey Ercan Deniz'in de dahil olmasıyla büyüdü.
İş ve finansal anlaşmazlıklar, anne-oğul ilişkisini kopma noktasına getirdi. Özcan Deniz ailesi ile yaşanan bu sorunlar, uzun süre magazin haberlerinde yer aldı. Ancak kanser teşhisi sonrası ailenin barışma sinyalleri verdiği konuşuluyordu.