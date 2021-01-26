Özcan Deniz'in kardeşi Feyza Aktan'ın yaptıklarını anlattı 'Sızdın kaldın ev yandı'

Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in boşanma davası bir hayli olaylı geçiyor. Velayet konusunda anlaşamayan ikili, ne var ne yok ortaya döktü. Son olarak ise Deniz'in kardeşi Sibel Semerci anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Sibel Semerci sosyal medya hesabından "Anne olmak sadece doğurmak mıdır? Belki bilmeyenler bir şey öğrenir" yazarak anket açtı.