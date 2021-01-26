Özcan Deniz'in kardeşi Feyza Aktan'ın yaptıklarını anlattı 'Sızdın kaldın ev yandı'
Özcan Deniz ve Feyza Aktan ikilisinin kavgasına görümce Sibel Semerci de katıldı. Feyza Aktan'ın çocuğuna yaptıklarını anlattı.
Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in boşanma davası bir hayli olaylı geçiyor. Velayet konusunda anlaşamayan ikili, ne var ne yok ortaya döktü. Son olarak ise Deniz'in kardeşi Sibel Semerci anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Sibel Semerci sosyal medya hesabından "Anne olmak sadece doğurmak mıdır? Belki bilmeyenler bir şey öğrenir" yazarak anket açtı.
Sibel Semerci bu hamlesiyle abisi Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın atışmalarına dahil olarak şu iddiaları ortaya attı:
- İçki, kahve, sigara olmazsa olmazın! Bir gece sızıp kaldın. Koca evin yarısı açık unuttuğun elektrik sobası yüzünden yandı. Küçücük çocuk ölümle burun buruna geldi.
- Çocuğunun saçlarını sarartıcı kimyasal kullanarak boyadın. Bebek saçları turuncu oldu.
- Çocuğun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde. Çünkü onu sadece bisküvi, cips, çikolata, sakızla besliyorsun... Anne olmak sadece doğurmak mıdır?
Feyza Aktan kendisine yöneltilen iddialar karşısında sessiz kalamadı. Instagram hesabından aşağıdaki açıklamayı yayınlayan ünlü isim, iddialar karşısında hukuki süreci başlattığını duyurdu. İşte o açıklama:
''Oğlumun sağlık durumu ve gelişimi son derece iyi. Üç yıldır her ay düzenli gidilen doktor kontrolüne gerçekten önemseyip gelselerdi süreçten haberdar olurlardı. Beklediğim süreci yaşıyorum. Küçük bir çocuğun anneden velayetinin alınması tartışmasız zalimce ve bu imajı yıkmak için ancak beni kötü ve yetersiz bir anne gibi göstermekle başarılabilir.''