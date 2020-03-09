Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımı kriz çıkardı kadınlar isyan etti
Şarkıcılığa yeniden dönen Özcan Deniz 8 Mart Kadınlar Günü mesajıyla sosyal medyanın gündemi oldu. Özcan Deniz günün anlam ve önemini belirteyim derken tepki çekti, paylaşımına kadınlardan yorum yağdı.
Oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine ara veren ve yeniden şarkı söylemeye başlayan Özcan Deniz yaptığı 8 Mart Kadınlar Günü mesajı ile kaş yapayım derken göz çıkardı.
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Kadınlar Günü'nün amacına ve ruhuna uygun olmadığını savunan 'bugün sadece emekçi kadınların günü' diyen Özcan Deniz'in paylaşımı kadınları ikiye böldü.
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Kadınları çalışanlar ve süslenenler olarak ikiye ayıran ve ayrıştırmacı bir dil kullanan Özcan Deniz’in bu satırlarının altına çok sayıda eleştirel yorum geldi. Deniz’in bazı kadın takipçileri ise onun yanlış anlaşıldığını söyledi.
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İşte Özcan Deniz’in tepki çeken o paylaşımı:
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