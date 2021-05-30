Özcan Deniz'in 25 yaş küçük aşkı bakın kim çıktı! Samar Dadgar pozları olay oldu
Seni Çok Bekledim dizisiyle hüsrana uğrayan Özcan Deniz, Senkron dizisiyle Gain dijital platformunda seyirciyle buluştu. Projeleriyle meşgul olan Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı.
Feyza Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep ettiği ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürülmüştü.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
Şüpheli Özcan Deniz'in savunmasında, iddiaların doğru olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği de iddianamede yer almıştı.