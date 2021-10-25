Özcan Deniz'i tokatlayıp 'Pişman değilim' diyen Feyza Aktan'dan darp olayının perde arkası

İşte Feyza Aktan'ın çok konuşulacak açıklamaları:

"Bu olayın 2 gün öncesi var. Planlanmış bir olay. Biliyorsunuz benim altımdan arabayı aldılar. Kuzey'i okula Özcan'ın şoförü getirip götürüyordu.

Bir gün öncesi şoför bana mesaj attı. "Ben hastayım yarım Kuzey'i alamayacağım" şeklinde...

"Okey, Özcan ile hallederiz" dedim. "Özcan Bey de alamayacak" dedi.

ÖZCAN DENİZ-FEYZA AKTAN ARASINDAKİ O DARP ANLARI