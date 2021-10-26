Özcan Deniz'i darp edip 'Pişman değilim' diyen Feyza Aktan'dan olayın perde arkası
Oğlunu görmeye gelen Özcan Deniz'i tokatlayıp, üstünü parçalayan ve darp etmekle suçlanan Feyza Aktan, olayın perde arkasını Tv8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programının canlı yayında anlattı. İşte o açıklamalar...
2018 yılında nikah masasına oturan ve 2019 yılında olaylı bir şekilde boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın, velayet davasının duruşmasının geçtiğimiz hafta yapıldığı gün Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'i darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Eski eşine saldırmakla suçlanan Feyza Aktan Tv8'de yayınlanan '2.Sayfa' programına telefonla bağlandı. Aktan, olayın perde arkasını canlı yayında anlattı.
"Hiç pişman değilim"
"Sen kredi kartı değilsin oğlum"
Özcan Deniz'i tokatlayıp kıyafetlerini parçalayan Feyza Aktan magazini sallayan darp görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ilk açıklamasında "Hiç pişman değilim" dedi. Özcan Deniz ise Instagram hesabından oğluna seslenerek "Sen kredi kartı değilsin oğlum" sözlerini kullandı.
İşte Feyza Aktan'ın çok konuşulacak açıklamaları:
"Bu olayın 2 gün öncesi var. Planlanmış bir olay. Biliyorsunuz benim altımdan arabayı aldılar. Kuzey'i okula Özcan'ın şoförü getirip götürüyordu.
Bir gün öncesi şoför bana mesaj attı. "Ben hastayım yarım Kuzey'i alamayacağım" şeklinde...
"Okey, Özcan ile hallederiz" dedim. "Özcan Bey de alamayacak" dedi.
Sabah aradım açmadı, mesaj attım dönmedi. Ben çocuğu okula taksi ile götürdüm.
Gün içinde sürekli olarak yarını organize etmeye çalıştım.
Babayla kontak kuramadığım için, ben yine şoför ile görüştüm.