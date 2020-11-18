Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler eski eşi Feyza Aktan ile davalık olmuştu
SARIYER'deki evinin eski eşi Feyza Aktan tarafından işgal edildiğini söyleyen Özcan Deniz'in oğlu için yazdıkları dikkat çekti.
2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey Deniz'i kucağına aldı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra geçen sene anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.
Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in eski eşinin Sarıyer'de ikamet ettikleri evden çıkmasını istediği ancak Aktan'ın çıkmayı reddedip, oğlu ile orada yaşamaya devam ettiği öne sürüldü.
Deniz, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Feyza Aktan, iddialar sonrası ise Instagram hesabından şunları söyledi:
''Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez.''
''Boşanma kararımızda çocuğumla birlikte bu evde oturabileceğim zaten yazılıdır. Kaldı ki karşı tarafça hazırlatılarak, önüme konulan boşanma protokolünü hiçbir zaman talebim olmaksızın imzalamış bir kadın olarak basına yansıtılanın aksine tazminat, araç, gayrimenkul hiçbir talebim olmamıştır.''