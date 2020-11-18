Özcan Deniz'den zehir zemberek sözler eski eşi Feyza Aktan ile davalık olmuştu

Deniz, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Feyza Aktan, iddialar sonrası ise Instagram hesabından şunları söyledi:

''Gasp: Mağdurun mal varlığına 'cebir' veya 'tehdit' kullanarak gerçekleştirilen bir eylemdir. Boşandıktan sonra kanunun bana tanıdığı haklar gasp olarak nitelendirilemez.''