Özcan Deniz'den Samar Dadgar'a övgü dolu sözler! "Gurur duyuyorum"
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Antalya konseri dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, eşi Samar Dadgar’ın yılbaşı gecesi YouTube için hazırladığı “Samar ile Mutfak Kafası” programına gelen yorumlar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Eşine yönelik eleştirilere net bir dille yanıt veren Özcan Deniz, Samar Dadgar’ın ortaya koyduğu işi takdirle karşıladığını vurguladı. Deniz, “Eşim gerçekten çok başarılı bir işe imza attı. Şu anda yaklaşık 40 kişiye yemek hazırlıyor ve ortaya son derece profesyonel bir iş çıkıyor. Bunu hazmedemeyen, onu yıpratmak isteyen insanlar var. Kimse Samar’ın kendini bu kadar iyi ifade edeceğini ve bu denli başarılı olacağını beklemiyordu. Kendisiyle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Sanatçı, kanser tedavisi gören annesine bakan kardeşi Yurda Gürler’in sosyal medyada paylaştığı Tevfik Fikret’in ‘Yiyin Efendiler Yiyin’ şiiriyle ilgili sorulara ise mesafeli yaklaştı. Deniz, bu konuda yorum yapmaktan kaçınarak, “Bu başlıklara girmek istemiyorum” demekle yetindi.
Özcan Deniz, son dönemde projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Akın Akınözü ile yapay zekâ destekli olarak çekilen diziyi yakından takip ettiğini belirten sanatçı, Öykü Karayel ile birlikte rol aldığı “Son Yemek” filmi hakkında da bilgi verdi.
Deniz, “Filmin müzikleri üzerinde çalışıyoruz. Çok az bir kısmı kaldı. Yakın zamanda izleyiciyle buluşacak” dedi.