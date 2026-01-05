Özcan Deniz'den Samar Dadgar'a övgü dolu sözler! "Gurur duyuyorum"

Eşine yönelik eleştirilere net bir dille yanıt veren Özcan Deniz, Samar Dadgar’ın ortaya koyduğu işi takdirle karşıladığını vurguladı. Deniz, “Eşim gerçekten çok başarılı bir işe imza attı. Şu anda yaklaşık 40 kişiye yemek hazırlıyor ve ortaya son derece profesyonel bir iş çıkıyor. Bunu hazmedemeyen, onu yıpratmak isteyen insanlar var. Kimse Samar’ın kendini bu kadar iyi ifade edeceğini ve bu denli başarılı olacağını beklemiyordu. Kendisiyle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.