Özcan Deniz'den flaş karar! Feyza Aktan'la boşanmasına rağmen aynı evde yaşıyordu
Geçtiğimiz aylarda ani bir kararla tek celsede boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz ilişkisinde gündeme bomba gibi oturan bir gelişme yaşandı.
Boşanmalarına rağmen tatilde el ele görüntülenen ve hala aynı evde yaşadıkları bilinen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Bugün çıkan haberlere göre Özcan Deniz, birlikte yaşadıkları evden ayrıldı.
Günaydın'ın haberine göre Özcan Deniz, boşanmasına rağmen aynı evde yaşadığı Feyza Aktan ile evini ayırdı. Haberin devamında Deniz'in, Zekeriyaköy'deki birleşik iki villayı eski eşine ve oğluna bırakıp çıktığı yazıldı.
Yeni evi aylık 20 bin TL: Ayrıca Özcan Deniz, yeni yaşayacağı evi de yan sitede tuttu. Deniz, yeni taşınacağı için aylık 20 bin TL'yi gözden çıkaracak.
Peki ne olmuştu?: Boşanma davasından 2 gün önce dahi romantik aşk paylaşımları yapan Feyza Aktan, boşanmanın ardından sosyal medyada soyismini Deniz yerine Aktan olarak hemen güncellemiş fakat ikili Instagram hesabındaki fotoğraflarını silmemişlerdi.