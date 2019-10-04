Özcan Deniz'den flaş karar! Feyza Aktan'la boşanmasına rağmen aynı evde yaşıyordu

Boşanmalarına rağmen tatilde el ele görüntülenen ve hala aynı evde yaşadıkları bilinen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Bugün çıkan haberlere göre Özcan Deniz, birlikte yaşadıkları evden ayrıldı.