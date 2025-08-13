Özcan Deniz'den 20 bin TL veriyor diyen annesine: Saray versem doymayacaksın

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ortaklığını bitirmesinin ardından hem aile içinde hem de yargı sürecinde çalkantılı günler yaşıyor. Bitmeyen polemiklerin ardı arkası kesilmezken geçen hafta anne Kadriye Deniz yaptığı ifşalar ile gündeme oturmuştu. Kavganın ikinci perdesi Özcan Deniz'in o ifşaları yapan annesine verdiği yanıtla başladı. Deniz annesini 'aç gözlü' olmakla itham etti. İşte son yılların en feci aile kavgası: