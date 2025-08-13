Özcan Deniz'den 20 bin TL veriyor diyen annesine: Saray versem doymayacaksın
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki 22 yıllık iş ortaklığının bitmesi, tapu devri anlaşmazlıkları, tehdit iddiaları ve 85 milyon TL'lik kefillik borcu krizine dönüştü. Annesi Kadriye Deniz'in "Bana biçtiği değer 20 bin TL, sigortam bile yok" sözleri ve "Bundan böyle ne bayrama ne selama" çıkışıyla aile içi gerilim tırmanırken, Özcan Deniz sert yanıt verdi. Deniz, "saray versem doymayacaksınız' dedikten sonra bombaladı.
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile 22 yıllık iş ortaklığını bitirmesinin ardından hem aile içinde hem de yargı sürecinde çalkantılı günler yaşıyor. Bitmeyen polemiklerin ardı arkası kesilmezken geçen hafta anne Kadriye Deniz yaptığı ifşalar ile gündeme oturmuştu. Kavganın ikinci perdesi Özcan Deniz'in o ifşaları yapan annesine verdiği yanıtla başladı. Deniz annesini 'aç gözlü' olmakla itham etti. İşte son yılların en feci aile kavgası:
Özcan Deniz'in aile krizi ağabeyi ile başladı. Tapu devri anlaşmazlıkları, tehdit iddiaları ve yüksek miktardaki banka borçlarıyla büyüyen kriz, geçtiğimiz günlerde annesi Kadriye Deniz'in "Bana biçtiği değer 20 bin TL, sigortam bile yok" sözleriyle yeni bir boyut kazanmıştı.
22 YILLIK BAĞ KOPTU
Uzun yıllar profesyonel anlamda birlikte çalışan kardeşler, menajerlik ilişkisini sonlandırmalarının ardından keskin bir gerilimin içine girdi. Ercan Deniz, 22 yıl boyunca kardeşi Özcan Deniz'in menajerliğini yürütmüştü. Ancak iş yollarının ayrılması, sadece ticari ilişkileri değil, aile bağlarını da derinden sarstı.
KEFİLLİK KRİZİ: 85 MİLYON TL'LİK BORÇ
İddialara göre, geçmişte ağabeyinin banka borçlarına kefil olan Özcan Deniz'in tüm mal varlığı ve banka hesaplarına haciz konuldu. Borcun, yıllar içinde 40 milyon TL'den 85 milyon TL'ye yükseldiği belirtiliyor. Alacaklı bankaların, doğrudan Deniz'in gelirlerine ve mülklerine yöneldiği öne sürülüyor.