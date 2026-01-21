BIST 12.642
Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı! 3. yıllarını kutladılar...

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, evliliklerinin 3. yılını sosyal medya üzerinden paylaştıkları aşk dolu fotoğrafla kutladılar.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı! 3. yıllarını kutladılar... - Resim: 1

Son dönemde ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme gelen Özcan Deniz, hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı! 3. yıllarını kutladılar... - Resim: 2

Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde ailesine karşı aldığı mesafeyle ilgili, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" şeklinde bir açıklama yapmıştı. 

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı! 3. yıllarını kutladılar... - Resim: 3

Şimdi ise mutlu evliliğiyle dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı! 3. yıllarını kutladılar... - Resim: 4

Eşi Samar Dadgar ile 3. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları romantik fotoğrafla takipçilerinden büyük beğeni aldı. 

