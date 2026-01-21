Özcan Deniz ve Samar Dadgar'dan aşk paylaşımı! 3. yıllarını kutladılar...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, evliliklerinin 3. yılını sosyal medya üzerinden paylaştıkları aşk dolu fotoğrafla kutladılar.
Son dönemde ailesiyle yaşadığı problemlerle gündeme gelen Özcan Deniz, hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde ailesine karşı aldığı mesafeyle ilgili, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Şimdi ise mutlu evliliğiyle dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Eşi Samar Dadgar ile 3. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları romantik fotoğrafla takipçilerinden büyük beğeni aldı.
