Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın yeni görüntüsü olay oldu! Boşanmışlardı ama...
Geçen ay tek celsede boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz çifti, Bodrum'da el ele görüntülenince kafalar karıştı. Çiftin ayrılığının formalite olduğu ise iddialar arasında yerini aldı.
2016 yılında aşk yaşamaya başlayan Feyza Aktan ve Özcan Deniz çifti, 2018 yılının başlarında hayatlarını birleştirme kararı alarak dünyaevine girmişlerdi. 47 yaşındaki Özcan Deniz ve 27 yaşındaki Feyza Aktan, çocukları Kuzey'in doğumundan sonra ise boşanma iddiaları kulaktan kulağa dolanmıştı.
26 Haziran'da tek celsede boşanarak herkesi şaşırtan Aktan ve Deniz çifti, çocukları Kuzey için de ortak velayet almışlardı. Hayatlarını ayrı sürdürme kararı alan çift, Bodrum'da el ele görüntülenince ise herkes boşanmalarından daha büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Boşanma davasından 2 gün önce dahi romantik aşk paylaşımları yapan Feyza Aktan, boşanmanın ardından sosyal medyada soyismini Deniz yerine Aktan olarak hemen güncellemiş fakat ikili Instagram hesabındaki fotoğraflarını silmemişlerdi.
22 gün önce tek celsede boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz çifti, bu şekilde Bodrum-Yalıkavak'ta el ele görüntülendi.