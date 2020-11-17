Özcan Deniz ve Feyza Aktan birbirine girdi! Evimi gasbetti deyip şikayet etti

Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift çocukları için zaman zaman görüşüyordu. Hatta son olarak ikilinin yeniden barışacakları bile konuşulmaya başlanmıştı.