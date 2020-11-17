Özcan Deniz ve Feyza Aktan birbirine girdi! Evimi gasbetti deyip şikayet etti
Özcan Deniz ve boşandığı Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. İkili arasında yaşanan yeni gerginlik mahkemeye taşındı.
Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift çocukları için zaman zaman görüşüyordu. Hatta son olarak ikilinin yeniden barışacakları bile konuşulmaya başlanmıştı.
Fakat ikilinin yeniden evlilik haberi beklenirken bambaşka bir gelişme yaşandı. Boşanma sonrası Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.
Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Günaydın'ın haberine göre Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.
Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.