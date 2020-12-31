Özcan Deniz oğlunu dudağından öptü eleştiriler çığ oldu açıklama yaptı
Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'ı öperken çekilen karesi takipçilerini ikiye böldü. Gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2018'de Feyza Aktan ile nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz, aynı yıl nisan ayında oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Ancak çift, 15 ay evli kaldıktan sonra geçen sene anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İkili, çocukları Kuzey için ortak velayet aldı.
48 yaşındaki Deniz, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini, "Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcının bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.
Bu pozun paylaşılmasını doğru bulmayan takipçileri Özcan Deniz'i uyardı. Gelen eleştiriler üzerine suskunluğunu bozan Özcan Deniz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
''Bir aydır birbirini göremeyen baba-oğulun hasret fotoğrafı bu! O an ki özlemle neresini öpeceğimi şaşırdığım, birbirimize doyamadan ayrılmak zorunda olduğumuz anın fotoğrafı…''