Özcan Deniz kalp hastası kardeşine yardım etmeyince sitem etti yardım istedi
Özcan Deniz'in kalp hastası kardeşi Gülcan Deniz, abisine sitem etti.
Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde fırtınalar estiren ünü yurt dışına ulaşan Özcan Deniz, kalp hastası kardeşi Gülcan Deniz'e yardım etmeyince kız kardeşi isyan etti. Yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Gülcan Deniz, abisinin telefonlarına çıkmadığını söyledi.
Kalp hastası genç kız hem tedavi olmak hem de okumak istediğini şu sözleriyle dile getirdi: "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Abim, babamla birlikte beni de öldürdü."
''Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Abim, babamla birlikte beni de öldürdü" diyen Gülcan Deniz'in yardım çağrıları abisi Özcan Deniz tarafından cevapsız kaldı.
Özcan Deniz, kız kardeşinin yardım çağrısına cevapsız kalınca Gülcan Deniz, çareyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmekle buldu. Deniz, "Abim yoksa Cumhurbaşkanım var" diyerek Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.