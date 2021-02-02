Özcan Deniz Feyza Aktan'dan çocuğunu geri almak istiyor ilk dava görüldü

Velayet davası için geldiğini doğrulayan Aktan, "Özcan Bey çocuğu sizden geri mi almak istiyor?" sorusuna da "Evet" diye yanıt verdi. Aktan'ın avukatı duruşmada gizlilik kararı olduğunu, yargı sistemi çocuk için en doğru kararı vereceğini ve yargıya güvendiklerini belirtti.