Özcan Deniz Feyza Aktan ayrılığında Aslı Enver bombası! Bakın neden ayrılmışlar

Geçtiğimiz Haziran ayında sürpriz bir şekilde boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz ayrılığının nedeni olarak birçok iddia ortaya atılmış, aralarından en dikkat çekeni ise ihanet iddiası olmuştu. Boşanma sebeplerinin Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'in telefonunda bazı mesajlar yakalamış olması iddia edilmişti.