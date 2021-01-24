Özcan Deniz 'evladımı üzecek kayıtlar' demişti! Feyza Aktan'dan videolu yanıt geldi
Feyza Aktan'ın, 20 yaş büyük eski eşi Özcan Deniz ile ilgili ileri sürdüğü iddialar herkesi şaşkına çevirmişti. Aktan, Deniz'in açıklamasına videolu şekilde yanıt verdi.
Özcan Deniz ve 20 yaş küçük eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. 1 çocukları olan çift, 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Feyza Aktan'ın geçtiğimiz günlerde ortaya attığı iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikayetçi olmuştu.
Suç duyurusunda yer şu ifadeler ortalığı karıştırmıştı: "Feyza Aktan’ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi. Sözleşmede, Aktan’ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı."
Boğazına yapışarak tokatlar attı: "25 Ocak 2018’de Deniz’in, Aktan’ı eski sevgilisi Buse Narcı’yla aldattığı haberleri çıktı. Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan’ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu Hamile olan Aktan’ı karnının üstüne gelecek şekilde yere itekleyen Deniz, ‘Abimdeki silahı alacağım, ikimizi de öldüreceğim’ diyerek oradan ayrıldı"