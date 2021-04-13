Özcan Deniz 'evladımı üzecek kayıtlar' demişti! Feyza Aktan: Hamileyken eve kilitleyip defalarca...
Seni Çok Bekledim dizisinde Kadir Eren karakterini canlandıran Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın davasında yeni gelişme yaşandı.
Özcan Deniz ve 20 yaş küçük eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. 1 çocukları olan çift, 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Feyza Aktan'ın geçtiğimiz aylarda ortaya attığı iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından şikâyetçi olmuştu.
Deniz’in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne süren Aktan, şiddete maruz kaldığını iddia etmişti.
Deniz hakkında ‘yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.