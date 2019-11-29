Özcan Deniz eşi Feyza Aktan'dan Aslı Enver için boşanmış platonik aşıkmış
Özcan Deniz'ın eşi Feyza Aktan'dan boşanmasının asıl sebebi aylar sonra ortaya çıktı. Meğer sebep Özcan Deniz'in platonik olarak Aslı Enver'e aşık olmasıymış.
Geçtiğimiz Haziran ayında sürpriz bir şekilde boşanan Feyza Aktan ve Özcan Deniz ayrılığının nedeni olarak birçok iddia ortaya atılmış, aralarından en dikkat çekeni ise ihanet iddiası olmuştu. Boşanma sebeplerinin Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'in telefonunda bazı mesajlar yakalamış olması iddia edilmişti.
İkilinin ayrılıklarına dair ortaya atılan yeni bir iddia ise ağızları açık bıraktı. Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programında gündeme gelen iddiaya göre Özcan Deniz'in Aslı Enver'e olan hayranlığı Feyza Aktan'ı rahatsız etti.
Geçtiğimiz sezonlarda Star Tv ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Aslı Enver ile beraber başrolü paylaşan Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a sürekli 'Aslı perçem kestirdi', 'Aslı bu elbiseyi giydi' gibi sözler sarf etti.
Özcan Deniz'in Aslı Enver ile ilgili sözlerine maruz kalan Feyza Aktan'ın saç şeklinden kıyafetlerine kadar her şeyde güzel oyuncuyu taklit etmesi iddiaları güçlendirirken Özcan Deniz'in bitmeyen Aslı Enver hayranlığı için destek aldığı ortaya çıktı.