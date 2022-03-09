Özcan Deniz davalık olduğu eski eşi Feyza Aktan'ı affetti oğlu Kuzey Deniz'in velayeti kimde?
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz şiddet uyguladığı iddiasıyla davalık olduğu eski eşi Feyza Aktan ile olan dosyasından beraat etmesinin ardından, konser sahnesinden Feyza Aktan'ı affettiğini duyurdu.
Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden Özcan Deniz, dün akşam sahne aldığı mekanda "Yapılan ağır bir haksızlıktı ama bana bunu yapan kişiyi affediyorum" dedi.
Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 2017-2018 yılları arasında gerçekleşen eylemde tarafların evli olmadığını, 6 ay içinde şikayet hakkının kullanmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar verilmesini talep etti.