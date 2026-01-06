Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan sosyal medyadan paylaştı! Kıskançlık yorumu olay oldu...
Trabzonspor’un milli futbolcusu Ozan Tufan, bu kez futbol performansıyla değil, özel hayatına dair yapılan çarpıcı bir açıklamayla magazin gündeminin odağına yerleşti. Eşi Rojin Tufan’ın kıskançlık üzerine yaptığı yorum, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Başarılı futbolcu Ozan Tufan, 2021 yılında Rojin Tufan ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini bir yıl sonra dünyaya gelen oğulları Aren Kuzey ile taçlandıran çift, zaman zaman özel hayatlarıyla da gündeme geliyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Rojin Tufan, katıldığı bir programda yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Program sunucusunun, “Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatlara gülerek karşılık verir mi?” sorusuna verdiği cevap, izleyenleri şaşırttı.
Rojin Tufan, bu soruya net ve iddialı bir ifadeyle yanıt vererek, “Hayır, veremez. Ozan muhtemelen kendini tutamaz ve güler. Ama bu onun son gülüşü olur” sözlerini kullandı.
Bu açıklama, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı tarafından yorumlandı.