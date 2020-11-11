BIST 1.265
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 479,26
HABER /  SPOR
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Ozan Kabak Milan'ın gündeminde! Adaylar arasına yazıldı

ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Milan'ın Ocak ayında merkez defansa bir oyuncu alacağı yazıldı. Ozan Kabak da listedeki adaylar arasında gösterildi.

Abone ol

Futbol hayatına Bundesliga ekibi Schalke 04'te devam eden ve  performansıyla dikkat çeken Ozan Kabak; ara transferde en çok konuşulacak isimlerden biri olarak görülüyor. Liverpool'un yanısıra Milan'ın da Ozan'ı istediği sık sık kamuoyunda yer aldı.

İtalyan La Gazetta dello Sport gazetesi, bugün Ozan Kabak'ı yeniden sayfalarına taşıdı. Habere göre, Milan ara transfer döneminde kadrosuna bir oyuncuyu katacak. Merkez defans için de öncelikli 3 aday belirledi. Ozan Kabak, Dominik Szoboszlai ve Marcus Thuram'la birlikte Milan'ın kadrosuna katmak isteyeceği isimler arasında yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın transfer döneminde Schalke 04'e Ozan için 20 milyon Euro teklif ettiği ancak Alman ekibinin bu reddettiği bildirilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ekonomideki yeni yol haritasını açıkladı dolar kuru 8 liranın altına indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği iddialarına yanıt
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı! Nedeni Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri...
Türkiye ekonomisini çökertecek yaptırımlar olacak mı Joe Biden'ın danışmanı açıkladı
Ali Babacan felaket senaryosu çizdi bugünleri mumla ararız
Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, ekonomide yeni yol haritasını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli’de kahvehane ve nargile kafelere yapılan Covid-19 denetimlerinde 1 milyon lira ceza
Ahmet Kekeç kimdir hastalığı ne Ahmet Kekeç yaşı kaçtır?
Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı inşaatta çalışırken yakalandı
Yeni koronavirüs tedbiri! Kahramanmaraş’ta 65 yaş üstüne korona kısıtlaması
Sultangazi'de derenin mavi akmasına neden olan kot atölyesi mühürlendi
Çavuşoğlu ve Akar'dan, İlham Aliyev'e tebrik ziyareti
Yorumlar