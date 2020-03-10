Ozan Güven'le rol arkadaşı olan Meryem Uzerli'den olay itiraflar estetiğin ayarı kaçtı

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Uzerli, şunları belirtti: "Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bugüne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu. Oyuncu bir sevgilim olsa başkasıyla öpüşmesini kaldıramam. Ben yapıyorum ama onun yapmasını kabullenemem."