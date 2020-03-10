Ozan Güven'le rol arkadaşı olan Meryem Uzerli'den olay itiraflar estetiğin ayarı kaçtı
Bir dönem ünlü oyuncu Ozan Güven'le adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Meryem Uzerli, "Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bugüne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu..." cümlelerini kullandı.
Katıldığı 2. Sayfa programında önemli açıklamalar yapan oyuncu Meryem Uzerli, bilinmeyenleri anlattı. Uzerli, konuşmasında Instgaram'a girdiğinde sürekli birilerini stalkladığını söyleyerek, "Ozan'ın (Güven) sayfasına giriyorum. Ne yapmış, ne etmiş bakıyorum. Geçen gün ona ekran görüntüsü yolladım. 'Şu an seni stalk'lıyorum' dedim" ifadelerini kullandı.
Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Uzerli, şunları belirtti: "Bir oyuncuyla birlikte olmak istemem. Bugüne kadar bir oyuncuya bir kez aşık oldum. Sizin de tanıdığınız bir Türk oyuncu. Oyuncu bir sevgilim olsa başkasıyla öpüşmesini kaldıramam. Ben yapıyorum ama onun yapmasını kabullenemem."
Meryem Uzerli'nin bu açıklaması adının bir dönem aşk dedikodularına karıştığı oyuncu Ozan Güven'i akıllara getirdi. Uzerli ile Güven'in yolları 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinin setinde kesişmişti.
"Botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım": Sürekli gündeme geldiğinde estetik iddiaları ortaya atılan oyuncu Meryem Uzerli, çok konuşulacak bir itirafa imza attı. Uzerli, "Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" dedi.