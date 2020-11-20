Ozan Güven'in yeni sevgilisi Gizem Yıldırım çıktı o detay ikiliyi ele verdi
Ozan Güven'in model Gizem Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Güven, yeni bir aşka yelken açtı.
Ozan Güven'in uzun bir süredir beraber olduğu Deniz Bulutsuz ile ilişkisi şiddet nedeniyle bitti. Güven'in Bulutsuz'u dövdüğü iddia edildi, ikili mahkemelik oldu. Bu olayın ardından kimseyi hayatına dahil etmeyen Ozean Güven kural bozdu.
Yaşanan olaylardan sonra uzun bir süredir ekran önünde yer almayan Güven'in model Gizem Yıldırım ile yeni bir birlikteliğe başladığı öne sürüldü.
İkiliyi sosyal medya paylaşımları ele verdi. Yıldırım, Ozan Güven'in paylaştığı bir tabloyu kendi hesabından yayınladı. Edinilen bilgiye göre; bu tablo Güven'in yatak odasında bulunuyor.
Beyaz TV'de yayımlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre, oyuncunun, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz olayından sonra gelebilecek olumsuz tepkiler nedeniyle yeni ilişkisini gizli tutmak istediği iddia edildi.