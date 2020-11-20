Ozan Güven'in yeni sevgilisi Gizem Yıldırım çıktı o detay ikiliyi ele verdi

Ozan Güven'in uzun bir süredir beraber olduğu Deniz Bulutsuz ile ilişkisi şiddet nedeniyle bitti. Güven'in Bulutsuz'u dövdüğü iddia edildi, ikili mahkemelik oldu. Bu olayın ardından kimseyi hayatına dahil etmeyen Ozean Güven kural bozdu.