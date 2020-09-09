Ozan Güven'in şiddet uyguladığı Deniz Bulutsuz'un 1 yıl hapsi isteniyor!
Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ozan Güven kendisinin de darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu, Bulutsuz'un 1 yıl hapsi istendi.
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesinin ardından Bulutsuz, Güven hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Güven hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Oyuncu Güven ise Bulutsuz ile tartıştıkları esnada Bulutsuz’un kendisinin koluna ve yüzüne vurduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, eylemin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermiş ancak uzlaşma sağlanamamıştı.
Uzlaşma sağlanamamasının ardından savcılıkça Bulutsuz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan doktor raporunda Güven’in basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı kaydedildi.
Bulutsuz’un 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.