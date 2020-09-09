Ozan Güven'in şiddet uyguladığı Deniz Bulutsuz'un 1 yıl hapsi isteniyor!

Oyuncu Güven ise Bulutsuz ile tartıştıkları esnada Bulutsuz’un kendisinin koluna ve yüzüne vurduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, eylemin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermiş ancak uzlaşma sağlanamamıştı.



