Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a attığı mesajlar ifşa oldu şiddet yeni değilmiş
Ozan Güven'in darp ettiği sevgilisi Deniz Bulutsuz eski mesajları delil olarak sununca mesajlar ifşa oldu. Ozan Güven'in Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin yeni bir olay olmadığı da ortaya çıktı.
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen şiddet olayında geçtiğimiz günlerde Ozan Güven için düzenlenen iddianamede 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede yer alan bir detay ise duyanların ağzını açık bıraktı. Deniz Bulutsuz'un sunduğu deliller arasında Ozan Güven ile 3 Ocak'taki yazışmaları yer aldı.
Deniz Bulutsuz'un dava dosyasına Ozan Güven'in kendisini daha önce de şiddet içeren sözler sarf ettiğini gösteren WhatsApp yazışmalarını delil olarak sunduğu ortaya çıktı.
Günaydın'ın haberine göre, ikilinin eski tarihli WhatsApp mesajlarında Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a sarf ettiği sinkaflı sözler ve yaptıkları nedeniyle defalarca özür dilediği ortaya çıktı.