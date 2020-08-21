Ozan Güven'in kafası yarıldı hastanelik oldu Star TV Babil dizisinde yerine gelen belli oldu

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döverek kabusu yaşattığı iddia edilen Ozan Güven, dün sabah Ulus'ta özel bir hastaneye giriş yaptı. Hürriyet'in haberine göre Güven, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde düştü ve kafası yarıldı.