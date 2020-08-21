Ozan Güven'in kafası yarıldı hastanelik oldu Star TV Babil dizisinde yerine gelen belli oldu
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven, dün sabah hastanelik oldu, Güven'in kafası yarıldığı için dikiş atıldığı öğrenildi.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u döverek kabusu yaşattığı iddia edilen Ozan Güven, dün sabah Ulus'ta özel bir hastaneye giriş yaptı. Hürriyet'in haberine göre Güven, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde düştü ve kafası yarıldı.
Ozan Güven'in düşme sonucu kafasında açılan yarasına ise 6 dikiş atıldı. Tedavi sonrası Güven, hastaneyi yine acil kapısından terk etti.
Öte yandan Ozan Güven'in hakkındaki şiddet iddiaları işlerinin iptaline neden oldu. Reklam anlaşması iptal olan oyuncuya bir darbe de oynadığı dizinin yapımcısından geldi. Star TV'de yayımlanan Babil dizisinde rol alan Güven, işi bırakmak zorunda kaldı.
Babil dizisinin yapımcısı Ay Yapım, "Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..." açıklamasını yaptı.