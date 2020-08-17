Ozan Güven'den aylar sonra Deniz Bulutsuz'u darp ettiğine dair ilk açıklama
Ozan Güven, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiasıyla mahkemelik olmanın ardından ilk kez basın mensuplarına açıklama yaptı.
Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla mahkemelik olan, hatta işlerini kaybeden, son olarak da Star TV'de yayımlanan Babil dizisinden ayrılmak zorunda kalan Ozan Güven, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Levent'teki evine motoruyla gelen Ozan Güven'e darp iddialarıyla ilgili soru soruldu. Güven, ''Konu yargı sürecindedir, sabırla yargı sürecini bekleyelim'' demekle yetindi.
TV 100’ün haberine göre, Güven reklam afişlerinin kaldırılması ve Babil dizisinden de gönderildiği iddialarıyla ilgili sorulara ise sadece ''Çok teşekkür ederim kolay gelsin'' cevabını verdi ve daha sonra evine giriş yaptı.
Ozan Güven'in evinin her köşesinin kapalı olması ise dikkatlerden kaçmadı. Üstelik Güven'in her zamanki sinirli tavrının yanı sıra oldukça sakin olduğu da gözlemlendi.