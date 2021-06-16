Ozan Güven sözünden geri döndü! Beklenmeyen hareket geldi

Ünlü oyuncudan şikayetçi olduğunu söyleyen Bulutsuz, "Bana abajurun camı ile vurdu. Pencere ile kapı arasında gidip, gelirken epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim, su dökerek beni uyandırdı" ifadelerini de kullanmıştı.