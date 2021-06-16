Ozan Güven sözünden geri döndü! Beklenmeyen hareket geldi
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’un açtığı darp davası sonuçlanana kadar mesleğine ara verdiği söylenen Ozan Güven'den mahkeme bitmeden beklenmeyen bir hareket geldi.
Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birlikteliği de şiddet iddiasıyla bitmişti. Eski sevgilisi Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Güven, geçtiğimiz aylarda hakim karşısına çıkmıştı.
Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven, oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu söylemişti.
Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtmişti.
Ünlü oyuncudan şikayetçi olduğunu söyleyen Bulutsuz, "Bana abajurun camı ile vurdu. Pencere ile kapı arasında gidip, gelirken epey darbe aldım. Bilincimi kaybetmişim, su dökerek beni uyandırdı" ifadelerini de kullanmıştı.