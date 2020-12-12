Ozan Güven İstanbul'u terk etti! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmişti

Yaşadıklarından dolayı büyük bir moral bozukluğu yaşayan ve işlerini kaybeden Ozan Güven, İstanbul'u terk etti. Güven, Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu Cunda Ada'sında ev tuttu.