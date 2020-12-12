Ozan Güven İstanbul'u terk etti! Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmişti
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven, İstanbul'u terk etti. Şevket Çoruh ile fotoğrafını paylaşınca ortaya çıktı.
Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasının ortaya çıkmasıyla önce reklam kampanyasının yeni anlaşması iptal edildi ardından da rol aldığı Babil dizisinden çıkarıldı.
Yaşadıklarından dolayı büyük bir moral bozukluğu yaşayan ve işlerini kaybeden Ozan Güven, İstanbul'u terk etti. Güven, Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu Cunda Ada'sında ev tuttu.
Ozan Güven'i son olarak yakın dostu Şevket Çoruh ziyarete gitti. Çoruh, geçen sezon sahibi olduğu tiyatronun "Don Kişot" adlı oyununda da Ozan Güven'i başrol oynatmıştı.
Bu hafta başı "Arka Sokaklar" dizisindeki çekimlerini tamamlayan Şevket Çoruh, soluğu Cunda'da aldı. Oza Güven ile fotoğraf paylaştı.